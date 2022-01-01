Diretório de Empresas
Hexaware Technologies
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Hexaware Technologies Salários

O salário da Hexaware Technologies varia de $3,616 em remuneração total por ano para Contador na faixa mais baixa a $273,625 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hexaware Technologies. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $7.2K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Arquiteto de Soluções
Median $122K
Contador
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Operações de Negócio
$5.3K
Analista de Negócios
$7.3K
Atendimento ao Cliente
$5.4K
Analista de Dados
$21.8K
Cientista de Dados
$10.1K
Analista Financeiro
$15.6K
Tecnólogo da Informação (TI)
$79.7K
Marketing
$7.5K
Gerente de Produto
$98.5K
Gerente de Projeto
$121K
Gerente de Engenharia de Software
$31.3K
Gerente de Programa Técnico
$274K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Hexaware Technologies on Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level aastase kogutasuga $273,625. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Hexaware Technologies keskmine aastane kogutasu on $15,635.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Hexaware Technologies

Empresas Relacionadas

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos