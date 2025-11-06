Diretório de Empresas
HERE Technologies
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Krakow Metropolitan Area

HERE Technologies Engenheiro de Software Salários em Krakow Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Krakow Metropolitan Area na HERE Technologies totaliza PLN 165K por year para L6. O pacote de remuneração in Krakow Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 201K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L5
Software Engineer I(Nível Iniciante)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 165K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na HERE Technologies?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area é uma remuneração total anual de PLN 323,736. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na HERE Technologies para a função de Engenheiro de Software in Krakow Metropolitan Area é PLN 185,964.

