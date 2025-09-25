Diretório de Empresas
HERE Technologies
HERE Technologies Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na HERE Technologies varia de ₹3.69M por year para L5 a ₹5.61M por year para L9. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹2.2M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 9/25/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L5
Software Engineer I(Nível Iniciante)
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
Software Engineer II
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
Senior Engineer
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
Lead Engineer
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
₹13.94M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na HERE Technologies?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na HERE Technologies in India é uma remuneração total anual de ₹5,606,004. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na HERE Technologies para a função de Engenheiro de Software in India é ₹2,127,826.

Outros Recursos