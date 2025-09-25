A remuneração de Engenheiro de Software in India na HERE Technologies varia de ₹3.69M por year para L5 a ₹5.61M por year para L9. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹2.2M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 9/25/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L5
₹3.69M
₹3.69M
₹0
₹0
L6
₹1.68M
₹1.65M
₹0
₹26.3K
L7
₹2.43M
₹2.34M
₹0
₹94.2K
L8
₹3.76M
₹3.49M
₹10.9K
₹261K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
