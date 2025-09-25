HERE Technologies Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na HERE Technologies varia de ₹3.69M por year para L5 a ₹5.61M por year para L9. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹2.2M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 9/25/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L5 Software Engineer I ( Nível Iniciante ) ₹3.69M ₹3.69M ₹0 ₹0 L6 Software Engineer II ₹1.68M ₹1.65M ₹0 ₹26.3K L7 Senior Engineer ₹2.43M ₹2.34M ₹0 ₹94.2K L8 Lead Engineer ₹3.76M ₹3.49M ₹10.9K ₹261K Ver 2 Mais Níveis

