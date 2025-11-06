Diretório de Empresas
HERE Technologies
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Cientista de Dados Salários em Mumbai Metropolitan Region

A remuneração de Cientista de Dados in Mumbai Metropolitan Region na HERE Technologies varia de ₹3.91M por year para L5 a ₹1.65M por year para L7. O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹2.25M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na HERE Technologies?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region é uma remuneração total anual de ₹17,957,761. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na HERE Technologies para a função de Cientista de Dados in Mumbai Metropolitan Region é ₹2,102,805.

