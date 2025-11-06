HERE Technologies Cientista de Dados Salários em Mumbai Metropolitan Region

A remuneração de Cientista de Dados in Mumbai Metropolitan Region na HERE Technologies varia de ₹3.91M por year para L5 a ₹1.65M por year para L7. O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹2.25M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L5 ₹3.91M ₹3.91M ₹0 ₹0 L6 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L7 ₹1.65M ₹1.65M ₹0 ₹0 L8 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 6 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( INR ) Base | Ações (ano) | Bônus

