A remuneração de Cientista de Dados in Mumbai Metropolitan Region na HERE Technologies varia de ₹3.91M por year para L5 a ₹1.65M por year para L7. O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹2.25M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da HERE Technologies. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
