Hepsiburada Salários

O salário da Hepsiburada varia de $21,561 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $71,935 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hepsiburada. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $33K
Cientista de Dados
$21.6K
Gerente de Engenharia de Software
$71.9K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Hepsiburada é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $71,935. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Hepsiburada é $33,000.

