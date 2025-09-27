Diretório de Empresas
Helsing
Helsing Gerente de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Produto in United Kingdom na Helsing varia de £146K a £205K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Helsing. Última atualização: 9/27/2025

Remuneração Total Média

£158K - £184K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
£146K£158K£184K£205K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Helsing, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Helsing in United Kingdom é uma remuneração total anual de £204,572. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Helsing para a função de Gerente de Produto in United Kingdom é £146,123.

Outros Recursos