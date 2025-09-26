Diretório de Empresas
Healthmine
Healthmine Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gerente de Produto na Healthmine totaliza $116K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Healthmine. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
Healthmine
Product Manager
Chicago, IL
Total por ano
$116K
Nível
L1
Salário base
$113K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$3K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Healthmine?

$160K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

Най-високоплатеният пакет за Gerente de Produto в Healthmine in United States е с годишно общо възнаграждение от $116,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Healthmine за позицията Gerente de Produto in United States е $116,000.

