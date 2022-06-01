Hays Salários

Diretório de Empresas
O salário da Hays varia de $12,902 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $163,439 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hays. Última atualização: 9/3/2025

$160K

Vendas
Median $118K
Assistente Administrativo
$35.4K
Cientista de Dados
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Designer Gráfico
$59.3K
Recursos Humanos
$62.7K
Gerente de Projeto
$56.2K
Recrutador
$12.9K
Engenheiro de Software
$42.6K
Gerente de Engenharia de Software
$163K
Arquiteto de Soluções
$95.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Hays é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $163,439. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Hays é $60,967.

