Hays Salários

O salário da Hays varia de $12,902 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $163,439 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hays . Última atualização: 9/3/2025