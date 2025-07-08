Haus Salários

Diretório de Empresas
O salário da Haus varia de $140,700 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $199,000 para Operações de Receita na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Haus. Última atualização: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Operações de Receita
$199K
Engenheiro de Software
$141K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Haus é Operações de Receita at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $199,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Haus é $169,850.

