Diretório de Empresas
Hashmap
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Hashmap Salários

O salário da Hashmap varia de $145,725 em remuneração total por ano para Arquiteto de Soluções na faixa mais baixa a $235,740 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hashmap. Última atualização: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gerente de Produto
$236K
Arquiteto de Soluções
$146K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Hashmap é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $235,740. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Hashmap é $190,732.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Hashmap

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Flipkart
  • Coinbase
  • Tesla
  • Lyft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hashmap/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.