Diretório de Empresas
Harvest Partners
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Harvest Partners Salários

A faixa salarial da Harvest Partners varia de $89,445 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $241,200 para um Redator Publicitário na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Harvest Partners. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Redator Publicitário
$241K
Recursos Humanos
$166K
Consultor de Gestão
$169K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Marketing
$157K
Gerente de Produto
$89.4K
Gerente de Programa
$159K
Recrutador
$159K
Engenheiro de Software
$189K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$148K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Harvest Partners is Redator Publicitário at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $241,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Harvest Partners is $158,790.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Harvest Partners

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • Pinterest
  • SoFi
  • Intuit
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos