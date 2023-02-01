Diretório de Empresas
Happiest Minds
Happiest Minds Salários

O salário da Happiest Minds varia de $14,388 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $47,338 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Happiest Minds. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $14.4K

Engenheiro de Dados

Cientista de Dados
$35.8K
Gerente de Produto
$47.3K

Gerente de Engenharia de Software
$25.9K
Arquiteto de Soluções
$36.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Happiest Minds é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $47,338. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Happiest Minds é $35,789.

