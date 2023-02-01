Alterar
Entrar
Cadastrar-se
Todos os Dados
Por Localização
Por Empresa
Por Cargo
Calculadora Salarial
Visualizações em Gráficos
Salários Verificados
Estágios
Suporte à Negociação
Comparar Benefícios
Quem Está Contratando
Relatório Salarial 2024
Empresas que Mais Pagam
Integrar
Blog
Imprensa
Google
Engenheiro de Software
Gerente de Produto
Região de Nova York
Cientista de Dados
Ver Pontos de Dados Individuais
Levels FYI Logo
Salários
📂 Todos os Dados
🌎 Por Localização
🏢 Por Empresa
🖋 Por Cargo
🏭️ Por Setor
📍 Mapa de Calor Salarial
📈 Visualizações em Gráficos
🔥 Percentis em Tempo Real
🎓 Estágios
❣️ Comparar Benefícios
🎬 Relatório Salarial 2024
🏆 Empresas que Mais Pagam
💸 Calcular Custo de Reunião
#️⃣ Calculadora Salarial
Contribuir
Adicionar Salário
Adicionar Benefícios da Empresa
Adicionar Mapeamento de Níveis
Vagas
Serviços
Serviços para Candidatos
💵 Coaching de Negociação
📄 Revisão de Currículo
🎁 Presentear uma Revisão de Currículo
Para Empregadores
Ofertas Interativas
Percentis em Tempo Real 🔥
Benchmarking de Remuneração
Para Pesquisa Acadêmica
Dataset de Remuneração
Comunidade
← Diretório de Empresas
Happiest Minds
Trabalha Aqui?
Reivindique Sua Empresa
Visão Geral
Salários
Benefícios
Vagas
Novo
Chat
Happiest Minds Benefícios
Adicionar Benefícios
Comparar
Seguros, Saúde e Bem-estar
Sabbatical
Life Insurance
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Health Insurance
Disability Insurance
Vision Insurance
Dental Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Employee Assistance Program
Casa
Remote Work
Outros
Referral Bonus
Ver Dados como Tabela
Happiest Minds Vantagens e Benefícios
Benefício
Descrição
Sabbatical
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Unique Perk
Referral Bonus
Life Insurance
Offered by employer
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Vagas em Destaque
Nenhuma vaga em destaque encontrada para Happiest Minds
Empresas Relacionadas
Spotify
Pinterest
Tesla
Snap
Microsoft
Ver todas as empresas ➜
Outros Recursos
Relatório de Remuneração de Fim de Ano
Calcular Remuneração Total