Diretório de Empresas
H-E-B
H-E-B Salários

O salário da H-E-B varia de $36,400 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $235,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da H-E-B. Última atualização: 10/20/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Atendimento ao Cliente
Median $36.4K
Designer de Produto
Median $89K

Gerente de Produto
Median $140K
Gerente de Engenharia de Software
Median $235K
Pesquisador de UX
Median $99K
Analista de Negócios
Median $80.3K
Analista de Dados
$128K
Cientista de Dados
Median $163K
Designer Gráfico
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Recrutador
$121K
Vendas
$63.9K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na H-E-B é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $235,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na H-E-B é $124,773.

