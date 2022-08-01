GYANT Salários

Diretório de Empresas
O salário da GYANT varia de $114,055 em remuneração total por ano para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais baixa a $124,375 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GYANT. Última atualização: 11/25/2025

Engenheiro de Software
$124K
Gerente de Engenharia de Software
$114K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na GYANT é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $124,375. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GYANT é $119,215.

