GYANT Salários

O salário da GYANT varia de $114,055 em remuneração total por ano para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais baixa a $124,375 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GYANT . Última atualização: 11/25/2025