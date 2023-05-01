Diretório de Empresas
GVB Biopharma
GVB Biopharma Salários

O salário mediano da GVB Biopharma é $100,500 para Designer de Produto . O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GVB Biopharma. Última atualização: 11/25/2025

Designer de Produto
$101K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na GVB Biopharma é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $100,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GVB Biopharma é $100,500.

Outros Recursos

