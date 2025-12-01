A remuneração de Vendas in United States na Gusto varia de $66.3K por year para L1 a $272K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $95K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Gusto. Última atualização: 12/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
$66.3K
$64K
$2.3K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$210K
$150K
$60K
$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Gusto, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 2nd-ANO (1.67% mensal)
20% adquire no 3rd-ANO (1.67% mensal)
20% adquire no 4th-ANO (1.67% mensal)
20% adquire no 5th-ANO (1.67% mensal)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Gusto, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gusto/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.