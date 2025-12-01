Diretório de Empresas
Gusto
Gusto Marketing Salários

A remuneração total média de Marketing in United States na Gusto varia de $150K a $213K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Gusto. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$170K - $202K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$150K$170K$202K$213K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ação
Options

Na Gusto, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire no 2nd-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire no 3rd-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire no 4th-ANO (1.67% mensal)

  • 20% adquire no 5th-ANO (1.67% mensal)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Gusto, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na Gusto in United States é uma remuneração total anual de $212,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Gusto para a função de Marketing in United States é $149,850.

Outros Recursos

