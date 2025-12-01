A remuneração total média de Operações de Atendimento ao Cliente na Gusto varia de $88.3K a $125K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Gusto. Última atualização: 12/1/2025
Remuneração Total Média
Na Gusto, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire no 2nd-ANO (1.67% mensal)
20% adquire no 3rd-ANO (1.67% mensal)
20% adquire no 4th-ANO (1.67% mensal)
20% adquire no 5th-ANO (1.67% mensal)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
Na Gusto, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
