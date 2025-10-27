Diretório de Empresas
Gupshup
Gupshup Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Gupshup totaliza ₹2.36M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Gupshup. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Gupshup
Software Engineer 2
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹2.36M
Nível
SE2
Salário base
₹1.87M
Stock (/yr)
₹208K
Bônus
₹281K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Gupshup?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Gupshup in India é uma remuneração total anual de ₹4,064,741. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Gupshup para a função de Engenheiro de Software in India é ₹2,358,821.

Outros Recursos