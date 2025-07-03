Diretório de Empresas
GSPANN Technologies
GSPANN Technologies Salários

O salário da GSPANN Technologies varia de $139,300 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $161,700 para Gerente de Programa na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GSPANN Technologies. Última atualização: 11/23/2025

Gerente de Programa
$162K
Engenheiro de Software
$139K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na GSPANN Technologies é Gerente de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $161,700. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GSPANN Technologies é $150,500.

