GSoft Salários

O salário da GSoft varia de $66,689 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $107,236 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GSoft . Última atualização: 11/23/2025