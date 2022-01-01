GSK Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da GSK varia de $6,733 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $392,700 para um Gerente de Projeto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da GSK. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $177K
Cientista de Dados
Median $86.1K
Assistente Administrativo
$71.7K

Engenheiro Biomédico
$169K
Gerente de Operações de Negócios
$28.8K
Analista de Negócios
$28.2K
Engenheiro de Controles
$91.3K
Atendimento ao Cliente
$36.1K
Gerente de Ciência de Dados
$60.3K
Analista Financeiro
$65.3K
Tecnólogo em Informática (TI)
$59.7K
Consultor de Gestão
$114K
Marketing
$248K
Operações de Marketing
$75.9K
Designer de Produto
$55.4K
Gerente de Produto
$60.5K
Gerente de Programa
$129K
Gerente de Projeto
$393K
Recrutador
$80.6K
Assuntos Regulatórios
$97.8K
Vendas
$6.7K
Analista de Cibersegurança
$105K
Gerente de Engenharia de Software
$86.1K
Arquiteto de Soluções
$161K
Perguntas Frequentes

Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в GSK, е $83,329.

