Grid Dynamics
  Salários
  Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  Krakow Metropolitan Area

Grid Dynamics Engenheiro de Software Salários em Krakow Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Krakow Metropolitan Area na Grid Dynamics varia de PLN 78.8K por year para T1 a PLN 281K por year para T4. O pacote de remuneração in Krakow Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 227K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grid Dynamics. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
T1
Junior Software Engineer(Nível Iniciante)
PLN 78.8K
PLN 78.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Grid Dynamics, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Area é uma remuneração total anual de PLN 303,345. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Grid Dynamics para a função de Engenheiro de Software in Krakow Metropolitan Area é PLN 223,658.

