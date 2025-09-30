Grid Dynamics Engenheiro de Software Salários em Krakow Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Krakow Metropolitan Area na Grid Dynamics varia de PLN 78.8K por year para T1 a PLN 281K por year para T4. O pacote de remuneração in Krakow Metropolitan Area mediano por year totaliza PLN 227K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grid Dynamics. Última atualização: 9/30/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus T1 Junior Software Engineer ( Nível Iniciante ) PLN 78.8K PLN 78.8K PLN 0 PLN 0 T2 Software Engineer PLN 122K PLN 122K PLN 0 PLN 0 T3 Senior Software Engineer PLN 251K PLN 250K PLN 0 PLN 367 T4 Staff Software Engineer PLN 281K PLN 281K PLN 0 PLN 0 Ver 2 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação Options Na Grid Dynamics, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

