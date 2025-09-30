A remuneração de Engenheiro de Software in India na Grid Dynamics varia de ₹1.15M por year para T1 a ₹2.87M por year para T3. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹2.21M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grid Dynamics. Última atualização: 9/30/2025
T1
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
₹1.84M
₹1.84M
₹0
₹0
T3
₹2.87M
₹2.87M
₹0
₹0
T4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Grid Dynamics, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
