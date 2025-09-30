Diretório de Empresas
Grid Dynamics
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

  Armenia

Grid Dynamics Engenheiro de Software Salários em Armenia

A remuneração de Engenheiro de Software in Armenia na Grid Dynamics varia de AMD 18.15M por year para T2 a AMD 25.76M por year para T4. O pacote de remuneração in Armenia mediano por year totaliza AMD 20.77M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grid Dynamics. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
T1
Junior Software Engineer(Nível Iniciante)
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
Software Engineer
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
Senior Software Engineer
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
Staff Software Engineer
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Grid Dynamics, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Grid Dynamics in Armenia sits at a yearly total compensation of AMD 25,755,347. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Engenheiro de Software role in Armenia is AMD 20,773,854.

