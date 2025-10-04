Diretório de Empresas
Grid Dynamics
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software
  • T3
  • Armenia

Engenheiro de Software Nível

T3

Níveis na Grid Dynamics

Comparar Níveis
  1. T1Junior Software Engineer
  2. T2Software Engineer
  3. T3Senior Software Engineer
    4. Mostrar 3 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
AMD 60,012
Salário Base
AMD 23,042,392
Ações ()
AMD 0
Bônus
AMD 193,595

AMD 61.95M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de AMD 11.62M+ (às vezes AMD 116.16M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimas Submissões de Salário
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Grid Dynamics

Empresas Relacionadas

  • EPAM Systems
  • ThoughtWorks
  • Alight Solutions
  • Bentley Systems
  • ISG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos