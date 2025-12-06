Diretório de Empresas
Greentech Industries
Greentech Industries Analista de Cibersegurança Salários

A remuneração total média de Analista de Cibersegurança na Greentech Industries varia de BDT 4.07M a BDT 5.57M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Greentech Industries. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$36.1K - $42.8K
Bangladesh
Faixa Comum
Faixa Possível
$33.3K$36.1K$42.8K$45.6K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Greentech Industries?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Cibersegurança na Greentech Industries é uma remuneração total anual de BDT 5,573,707. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Greentech Industries para a função de Analista de Cibersegurança é BDT 4,071,229.

