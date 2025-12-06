Diretório de Empresas
Green Thumb Industries
Green Thumb Industries Analista Financeiro Salários

A remuneração total média de Analista Financeiro in United States na Green Thumb Industries varia de $101K a $140K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Green Thumb Industries. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$108K - $127K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$101K$108K$127K$140K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Green Thumb Industries?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na Green Thumb Industries in United States é uma remuneração total anual de $140,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Green Thumb Industries para a função de Analista Financeiro in United States é $100,800.

Outros Recursos

