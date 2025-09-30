Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software na Great Learning totaliza ₹1.65M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Great Learning. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹1.65M
Nível
L1
Salário base
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Great Learning?

₹13.95M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Great Learning in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹3,193,718. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Great Learning para a função de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru é ₹1,559,059.

