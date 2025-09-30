Diretório de Empresas
Grant Thornton
Grant Thornton Contador Salários em Greater Los Angeles Area

O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano de Contador na Grant Thornton totaliza $86.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grant Thornton. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Total por ano
$86.5K
Nível
Senior Associate
Salário base
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Grant Thornton?

$160K

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Contribuir

Títulos Incluídos

Tax Accountant

Auditor

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Contador na Grant Thornton in Greater Los Angeles Area situa-se numa remuneração total anual de $97,270. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Grant Thornton para a função de Contador in Greater Los Angeles Area é $86,500.

