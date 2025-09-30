Diretório de Empresas
Granicus
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Bengaluru

Granicus Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software na Granicus totaliza ₹1.82M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Granicus. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Granicus
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹1.82M
Nível
L3
Salário base
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Granicus?

₹13.95M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.62M+ (às vezes ₹26.16M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Engenheiro de Software by Granicus in Greater Bengaluru is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₹4,056,011. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Granicus vir die Engenheiro de Software rol in Greater Bengaluru is ₹2,196,730.

