Grainger
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Grainger Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Grainger varia de $107K por year para Software Engineer I a $195K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $139K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grainger. Última atualização: 11/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
(Nível Iniciante)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Grainger?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Pesquisa

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Grainger in United States é uma remuneração total anual de $195,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Grainger para a função de Engenheiro de Software in United States é $134,690.

