A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Grafana varia de $151K por year para Software Engineer 2 a $187K por year para Senior Software Engineer 1. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $188K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grafana. Última atualização: 11/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Grafana, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
