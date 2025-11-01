Diretório de Empresas
Grafana
Grafana Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gerente de Produto na Grafana totaliza $240K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grafana.

Pacote Mediano
Grafana
Product Manager
New York, NY
Total por ano
$240K
Nível
-
Salário base
$180K
Stock (/yr)
$60K
Bônus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Grafana?
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Grafana, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Grafana in United States é uma remuneração total anual de $520,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Grafana para a função de Gerente de Produto in United States é $260,000.

