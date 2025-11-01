Diretório de Empresas
Grafana
Grafana Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in United Kingdom na Grafana varia de £43.9K a £63.9K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grafana. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

£50.4K - £57.4K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
£43.9K£50.4K£57.4K£63.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Grafana, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recursos Humanos na Grafana in United Kingdom é uma remuneração total anual de £63,898. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Grafana para a função de Recursos Humanos in United Kingdom é £43,862.

