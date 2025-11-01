Diretório de Empresas
Grafana
Grafana Sucesso do Cliente Salários

A remuneração total média de Sucesso do Cliente in United States na Grafana varia de $139K a $198K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Grafana. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

$158K - $180K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$139K$158K$180K$198K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Grafana, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Sucesso do Cliente na Grafana in United States é uma remuneração total anual de $198,240. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Grafana para a função de Sucesso do Cliente in United States é $139,440.

Outros Recursos