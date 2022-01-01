Gradle Salários

Diretório de Empresas
O salário da Gradle varia de $100,500 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $177,110 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Gradle. Última atualização: 10/19/2025

Engenheiro de Software
Median $162K
Recrutador
$101K
Vendas
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Gradle é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $177,110. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Gradle é $161,500.

