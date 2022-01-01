Grabango Salários

O salário da Grabango varia de $65,325 em remuneração total por ano para Information Technologist (IT) na faixa mais baixa a $210,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Grabango . Última atualização: 10/19/2025