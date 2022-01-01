Diretório de Empresas
Grabango
Grabango Salários

O salário da Grabango varia de $65,325 em remuneração total por ano para Information Technologist (IT) na faixa mais baixa a $210,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Grabango. Última atualização: 10/19/2025

Engenheiro de Software
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
Pesquisador de UX
$141K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Grabango é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $210,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Grabango é $140,700.

