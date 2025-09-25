Diretório de Empresas
Government of Canada
Government of Canada Capitalista de Risco Salários

A remuneração total média de Capitalista de Risco in Canada na Government of Canada varia de CA$83.8K a CA$117K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Government of Canada. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média

CA$90.7K - CA$105K
Canada
CA$83.8KCA$90.7KCA$105KCA$117K
Títulos Incluídos

Analista

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Capitalista de Risco na Government of Canada in Canada é uma remuneração total anual de CA$117,332. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Government of Canada para a função de Capitalista de Risco in Canada é CA$83,808.

Outros Recursos