Government of Canada
Government of Canada Engenheiro de Software Salários em Greater Toronto Area

O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano de Engenheiro de Software na Government of Canada totaliza CA$97.4K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Government of Canada. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
company icon
Government of Canada
AI Researcher
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$97.4K
Nível
CO-02
Salário base
CA$97.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Pesquisador de IA

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Government of Canada in Greater Toronto Area é uma remuneração total anual de CA$118,930. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Government of Canada para a função de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area é CA$89,515.

Outros Recursos