O pacote de remuneração in Canada mediano de Contador na Government of Canada totaliza CA$111K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Government of Canada. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
Government of Canada
Accountant
Winnipeg, MB, Canada
Total por ano
CA$111K
Nível
3
Salário base
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
6 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Government of Canada?

CA$226K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Contador na Government of Canada in Canada é uma remuneração total anual de CA$135,354. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Government of Canada para a função de Contador in Canada é CA$111,384.

Outros Recursos