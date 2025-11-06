Goodnotes Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na Goodnotes varia de £50.7K por year para L2 a £74.1K por year para L3. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano por year totaliza £91K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Goodnotes. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 Entry Level Software Engineer ( Nível Iniciante ) £ -- £ -- £ -- £ -- L2 Software Engineer £50.7K £50.7K £0 £0 L3 Software Engineer £74.1K £74.1K £0 £0 L4 Senior Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Ver 3 Mais Níveis

+ £43.9K + £67.4K + £15.1K + £26.5K + £16.7K

Últimos Salários Enviados

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( GBP ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado

Qual é o cronograma de aquisição na Goodnotes ?

