A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na Goodnotes varia de £50.7K por year para L2 a £74.1K por year para L3. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano por year totaliza £91K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Goodnotes. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
