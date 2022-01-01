Goibibo Salários

Diretório de Empresas
O salário da Goibibo varia de $11,854 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $65,444 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Goibibo. Última atualização: 10/16/2025

Engenheiro de Software
Median $15.6K

Engenheiro de Software Backend

Designer de Produto
$11.9K
Gerente de Produto
$60.9K

Gerente de Engenharia de Software
$65.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Goibibo é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $65,444. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Goibibo é $38,255.

Outros Recursos