Diretório de Empresas
Godrej
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Godrej Salários

A faixa salarial da Godrej varia de $5,923 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $75,375 para um Desenvolvimento de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Godrej. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Desenvolvimento de Negócios
$75.4K
Analista de Dados
$5.9K
Recursos Humanos
$12.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Godrej é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $75,375. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Godrej é $12,532.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Godrej

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Roblox
  • Lyft
  • Netflix
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos