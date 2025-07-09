Godrej Salários

A faixa salarial da Godrej varia de $5,923 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $75,375 para um Desenvolvimento de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Godrej . Última atualização: 8/11/2025