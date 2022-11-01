Diretório de Empresas
GoBolt
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

GoBolt Salários

O salário da GoBolt varia de $29,804 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $132,184 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GoBolt. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $88.3K
Atendimento ao Cliente
$29.8K
Analista de Dados
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Gerente de Engenharia de Software
$132K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na GoBolt é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $132,184. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GoBolt é $89,390.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para GoBolt

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • Intuit
  • Snap
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos