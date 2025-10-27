Diretório de Empresas
GOAT
GOAT Analista de Negócios Salários

A remuneração total média de Analista de Negócios in United States na GOAT varia de $97.2K a $138K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da GOAT. Última atualização: 10/27/2025

Remuneração Total Média

$110K - $131K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$97.2K$110K$131K$138K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na GOAT, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na GOAT in United States é uma remuneração total anual de $138,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GOAT para a função de Analista de Negócios in United States é $97,200.

Outros Recursos