Globys
Globys Salários

O salário da Globys varia de $88,329 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $229,140 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Globys. Última atualização: 10/19/2025

Gerente de Produto
$171K
Gerente de Projeto
$88.3K
Engenheiro de Software
$229K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


A função com maior remuneração relatada na Globys é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $229,140. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Globys é $170,850.

