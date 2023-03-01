Diretório de Empresas
Globus Medical
Globus Medical Salários

O salário da Globus Medical varia de $68,340 em remuneração total por ano para Engenheiro Biomédico na faixa mais baixa a $203,010 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Globus Medical. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K
Engenheiro Biomédico
$68.3K
Engenheiro Mecânico
$124K

Gerente de Produto
$179K
Gerente de Projeto
$166K
Vendas
$85.4K
Gerente de Programa Técnico
$203K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Globus Medical é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $203,010. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Globus Medical é $123,878.

Outros Recursos