GLOBO Salários

O salário da GLOBO varia de $11,613 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $120,600 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GLOBO. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $29.8K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$99.5K
Designer de Produto
$11.6K

Gerente de Produto
$60.1K
Gerente de Engenharia de Software
$106K
Gerente de Programa Técnico
$121K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na GLOBO é Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $120,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na GLOBO é $79,788.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para GLOBO

